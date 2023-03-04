В Териберке проснулся Батарейский водопад

Это заметили еще в конце февраля. Фото: скринтшот видео / vk.com/my_teriberka

В Териберке сложно ощутить наступление календарной весны: в селе февраль прощался с северянами штормовым ветром и сильной метель, дорогу закрыли на несколько дней.

Но все же природа пробуждается от зимнего сна, так, побежали струи Батарейского водопада. Причем заметили это еще в конце февраля.

Напомним: туристы вывозят камни с пляжа «Яйца дракона», что грозит штрафом до четырех тысяч рублей.

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