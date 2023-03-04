«Показатели крови низкие». Как проходит лечение школьника из Мурманска, на лечение которого собрали 19 миллионов рублей

Ранее у мальчика появились сильные судороги, но врачи сделали все, чтобы их сократить. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2023 году в Мурманске случилось чудо: благодаря северянам, жителям других регионов и неизвестным благодетелям удалось собрать 19 миллионов рублей, необходимых для лечения 14-летнего Владислава Денисова. В 13 лет мальчику поставили страшный диагноз - идиопатическая апластическая анемия сверхтяжелой степени.

Благодаря этому юного северянина увезли на лечение в Израиль. Борьба с тяжелой болезнью идет непросто, но родные Влада верят, что все будет хорошо.

- На данный момент у Владика показатели крови низкие и очень далеки от даже минимального показателя нормы. С точки зрения врачей, он в более или менее стабильном состоянии и, конечно же, находится под их строгим наблюдением. Сын принимает все нужные лекарства для выздоровления. В том числе и противовирусные лекарства, так как он остается в зоне риска, - сообщили родители Влада на сайте благотворительного фонда «Алеша».

Ранее у мальчика появились сильные судороги, но врачи сделали все, чтобы их сократить.

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