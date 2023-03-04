В 2021 году в Мурманской области был создан природный парк «Териберка». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2021 году в Мурманской области был создан природный парк «Териберка». Благодаря этому появились новые правила посещения одного из главных туристических мест Заполярья. Так, например, с охраняемой территории нельзя вывозить объекты пригородного мира, в том числе и камни с пляжа «Яйца дракона».

Окатыши привлекают большое внимание туристов. Так, в аэропорт «Мурманск» из багажа такие камни изымают десятками! Некоторые пытаются увезти их даже в ручной клади.

- Желающим забрать с собой «сувенир» из поездки грозит административный штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей. Важно помнить, как долго и старательно природа силой волн и ветров вытачивала каждый камень, придавала ему уникальную форму и цвет, чтобы теперь мы могли ими любоваться, - сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Напомним: в Мурманске продают камни с пляжа в Териберке «Яйца дракона». Стоимость одного камня - 1000 рублей.

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