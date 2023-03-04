На Центральном стадионе Профсоюзов в Мурманске дадут старт «Празднику Севера»

Также традиционной частью станет парад, в котором примут участие 250 спортсменов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

4 марта в Мурманске будет дан старт 88-му «Празднику Севера» (0+), а также 63-му «Празднику Севера учащихся» (0+). Торжественная церемония пройдет в 19.00 на Центральном стадионе профсоюзов.

- Кульминацией торжества станет эстафета с факелом «Праздника Севера». По доброй традиции зажгут огонь заполярные чемпионы – Екатерина Мошковская, Иван Лазарев и Артем Карепин, а также представитель коренного малочисленного народа саами Яков Яковлев, - сообщили в минспорта Мурманской области.

Также традиционной частью станет парад, в котором примут участие 250 спортсменов.

При этом первые соревнования в рамках Полярной Олимпиады пройдут уже 3 марта. Завершится «Праздник Севера» 16 апреля. Подробную программу можно прочитать здесь.

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