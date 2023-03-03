В Мурманской области на выходных похолодает до -25

С 4 по 6 марта Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. Фото: Антон ЗАБИРОВ

После угомонившейся метели в Мурманскую область снова заглянут морозы. На выходных столбик термометра опустится до -25 градусов.

С 4 по 6 марта Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле.

- В регионе ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха 4 марта ночью -5-10, при прояснениях -15-20, днем -1-6, местами до -11 градусов. 5-6 марта ночью -9-14 при прояснениях 19-25, днем -5-10 в отдельных районах до -15, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: Мурманск установил исторический рекорд по выпавшим за сутки осадкам.

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