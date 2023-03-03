Экипаж вертолета Ка-27 Северного флота впервые совершил посадку на остров Яя и попал в книгу рекордов

Посадка воздушного судна на арктический остров была сделана в прошлом году. Фото: пресс-служба СФ

Экипаж вертолета Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота установил рекорд Вооруженных Сил России, впервые в истории посадив вертолет на остров Яя в море Лаптевых.

Этот факт попал в Книгу рекордов ВС РФ за 2022 год.

- Посадка воздушного судна на арктический остров была сделана в прошлом году при выполнении задач отрядом боевых кораблей Северного флота с борта большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко». Выполнив посадку на остров, экипаж вертолета установил на нем флаг России, - сообщает пресс-служба Северного флота.

Остров Яя в море Лаптевых открыт в 2013 году экипажами вертолетов Ми-26 при полете из Тикси на аэродром Темп.

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