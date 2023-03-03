В Мурманской области доступны 114 земельных участков под жилищное строительство

В Мурманской области под жилищную застройку предлагают 114 земельных участков общей площадью 128,6 га. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области под жилищную застройку предлагают 114 земельных участков общей площадью 128,6 га. Недавно в это число добавились 16 земельных участков в Печенгском округе.

- 14 из них определены под индивидуальную жилую застройку и 2 - под многоквартирные дома. Все участки находятся в Никеле, - сообщили в Управлении Росреестра по Мурманской области.

Участки под строительство расположены в Мурманске, Полярных Зорях, Мончегорске, а также Кандалакшском, Терском, Печенгском и Кольском районах. Они отображены на публичной кадастровой карте и доступны для граждан и застройщиков.

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