Кольская АЭС: за победу в чемпионате профмастерства REASkills-2023 поборются 22 работника

Работники Кольской АЭС присоединились к дивизиональным соревнованиям REASkills еще в 2016 году. Фото: Кольская АЭС

22 сотрудника Кольской АЭС успешно прошли отборочные испытания VII дивизионального чемпионата профессионального мастерства REASkills-2023, в их числе – 11 участников и 11 экспертов.

VII дивизиональный чемпионат профессионального мастерства REASkills-2023 будет проходить по стандартам WorldSkills с 10 по 14 апреля на площадках пяти городов – Удомли, Балаково, Нововоронежа, Екатеринбурга и Чебоксар.

На чемпионате REASkills-2023 работники будут отстаивать честь Кольской АЭС по 8 компетенциям: «Технологические системы энергетических объектов», «Электроника», «Радиационный контроль (дозиметрист)», «Лабораторный химический анализ», «Промышленная автоматика», «Сварочные технологии», «Ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Электромонтаж». В ходе отборочного этапа, который продлился месяц, специалисты Кольской атомной станции выполняли заранее разработанные конкурсные задания, показывая свою профессиональную готовность.

Работники Кольской АЭС присоединились к дивизиональным соревнованиям REASkills еще в 2016 году. За эти годы в чемпионатах приняли участие 178 сотрудников КАЭС, завоевав 14 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых медалей.

В 2023 году от работников Кольской АЭС поступили 44 заявки на участие в отборочном туре чемпионата. Всего в дивизионе «Электроэнергетический» было подано 1 084 заявки на участие в REASkills-2023.

Победители чемпионата войдут в состав дивизиональной сборной и будут представлять Концерн «Росэнергоатом» на отраслевом чемпионате профессионального мастерства AtomSkills-2023.

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