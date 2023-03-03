Дорогу на Териберку открыли спустя трое суток

С 27 февраля дорога на Териберку была закрыта для проезда из-за мощной метели. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 27 февраля дорога на Териберку была закрыта для проезда из-за мощной метели. Путь в поморское село открыли спустя трое суток.

Проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС (с 32 по 135 километр) и автоподъезд к селу Териберка открыты с 21.00 2 марта, сообщили в Мурманскавтодоре.

Напомним: пока дорога была закрыта, ехавшая из Териберки колонна авто застряла ночью посреди тундры. Снегоуборочную технику вызволял из снежного плена кроссовер.

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