Дорогу на Териберку открыли спустя трое суток

С 27 февраля дорога на Териберку была закрыта для проезда из-за мощной метели.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
С 27 февраля дорога на Териберку была закрыта для проезда из-за мощной метели. Путь в поморское село открыли спустя трое суток.
Проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС (с 32 по 135 километр) и автоподъезд к селу Териберка открыты с 21.00 2 марта, сообщили в Мурманскавтодоре.
Напомним: пока дорога была закрыта, ехавшая из Териберки колонна авто застряла ночью посреди тундры. Снегоуборочную технику вызволял из снежного плена кроссовер.
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