6 марта на автоподъезде к Североморску ограничат движение

Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок.

6 марта с 10.00 до 12.00 будет закрыта для всех видов транспорта дорога к Североморску. Движение ограничат вблизи возводимой на 19-м километре автоподъезда транспортной развязки.

- Причина перекрытия дороги - проведение взрывных работ. Продолжительность полного перекрытия участка — не более 30 минут, - сообщили в минтрансе региона.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru