Министр спорта России Олег Матыцин посетит Мурманск и Кандалакшу

Будут ли озвучены какие-то решения о развитии спортивной инфраструктуры в Заполярье, пока не известно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманскую область приедет министр спорта России Олег Матыцин. Планируется, что он откроет в Мурманске 88-й Праздник Севера (церемония пройдет 4 марта), а также посетит Кандалакшу, где построили новый ФОК.

- Будут ли озвучены какие-то решения о развитии спортивной инфраструктуры в Заполярье, пока не известно. Однако, учитывая таланты Андрея Чибиса и открытие ежегодного крупнейшего спортивного события региона, нам кажется, что область без подарков от федерального министра не останется, - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Напомним: министру Алексею Чекункову в Мурманске вручили паспорт полярника.

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