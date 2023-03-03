Министр спорта России Олег Матыцин посетит Мурманск и Кандалакшу

Будут ли озвучены какие-то решения о развитии спортивной инфраструктуры в Заполярье, пока не известно.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Мурманскую область приедет министр спорта России Олег Матыцин. Планируется, что он откроет в Мурманске 88-й Праздник Севера (церемония пройдет 4 марта), а также посетит Кандалакшу, где построили новый ФОК.
- Будут ли озвучены какие-то решения о развитии спортивной инфраструктуры в Заполярье, пока не известно. Однако, учитывая таланты Андрея Чибиса и открытие ежегодного крупнейшего спортивного события региона, нам кажется, что область без подарков от федерального министра не останется, - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».
Напомним: министру Алексею Чекункову в Мурманске вручили паспорт полярника.
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