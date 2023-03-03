Первую партию мороженой оленины отправили в Финляндию из Мурманской области

После проверок был оформлен ветеринарный сертификат для ввоза в ЕС свежего мяса.

Два предприятия по переработке оленины, которые находятся в Ловозерском районе, в 2021 году получили право на поставку мяса северного оленя в страны Евросоюза.

Так, в конце февраля 2023 года первая партия мороженой оленины, а именно 9,2 тонны, отправилась из Мурманской области в Финляндию.

- Перед отправкой продукция прошла лабораторные исследования на показатели качества и безопасности, также был проведен документарный и физический контроль, - сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

После всех проверок был оформлен ветеринарный сертификат для ввоза в ЕС свежего мяса, предназначенного для потребления в пищу.

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