Жителям Мурманской области рассказали, как победить никотиновую зависимость

Будьте здоровы и свободны от зависимости! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Курение - это одна из наиболее значительных угроз здоровью человека, так как может стать причиной онкологического процесса в любом органе, наносит вред сердцу и сосудам, увеличивает риск инфаркта и инсульта, способствует тромбообразованию, вызывает тяжелые заболевания органов дыхания. И это далеко не полный список пагубных последствий употребления табака.

А еще очень быстро курение из привычки превращается в болезнь - возникает настоящая зависимость, не только психологическая, но и физическая.

Специалист Центра общественного здоровья медицинский психолог Екатерина Дмитриева дала рекомендации, которые помогут отказаться от этого пагубного пристрастия:

- Назначьте дату полного отказа от курения и не меняйте ее ни под каким предлогом.

- Сообщите близким о своем решении и попросите их поддержки.

- Выбросьте или уберите подальше все предметы, которые ассоциируются у вас с курением.

- Обходите стороной компании курящих людей и прокуренные помещения, избегайте провоцирующих курение стимулов, таких, как алкоголь и кофе.

- Постарайтесь максимально занять свободное время интересными делами и общением с близкими людьми. Внесите изменения в свой распорядок дня в отношении моментов, обычно связанных у вас с курением, продумайте заранее, как можно отвлечься в эти моменты.

Преодолеть желание закурить помогут:

- Свежий воздух.

Как можно чаще гуляйте, уделяйте время физической активности на открытом воздухе и не забывайте проветривать помещение, в котором находитесь. Это поможет быстрее «очистить» легкие и восстановить нормальную работу дыхательной системы.

- Правильное питание.

Дробное питание небольшими порциями с обязательным включением в ежедневный рацион овощей и фруктов позволит не только «занять руки» и не тянуться за сигаретой, но также поможет избежать набора веса.

- Вода.

Употребляйте не менее 2 литров жидкости в день (если нет противопоказаний) - это способствует более быстрому выведению из организма никотина и других токсинов.

Будьте здоровы и свободны от зависимости!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru