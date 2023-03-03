В Апатитах из горящего дома на улице Дзержинского спасли 8 человек

Пожарные спасли восемь человек, которые от языков пламени не пострадали.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вечером 2 марта в жилом пятиэтажном доме на улице Дзержинского, 50 в Апатитах случился пожар. На месте происшествия работали спасатели.
- Сгорели вещи домашнего обихода, матрац от кровати и постельные принадлежности на площади. Разобран пол в комнате на площади 3 квадратных метра. Закопчены стены и потолок по всей площади комнаты, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Пожарные спасли восемь человек, которые от языков пламени не пострадали.
В ликвидации пожара участвовали 7 человек личного состава и 3 единицы техники. Причина случившегося выясняется.
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