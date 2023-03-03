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НовостиПроисшествия3 марта 2023 7:43

В Апатитах из горящего дома на улице Дзержинского спасли 8 человек

На месте происшествия работали семь пожарных
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Пожарные спасли восемь человек, которые от языков пламени не пострадали.

Пожарные спасли восемь человек, которые от языков пламени не пострадали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 2 марта в жилом пятиэтажном доме на улице Дзержинского, 50 в Апатитах случился пожар. На месте происшествия работали спасатели.

- Сгорели вещи домашнего обихода, матрац от кровати и постельные принадлежности на площади. Разобран пол в комнате на площади 3 квадратных метра. Закопчены стены и потолок по всей площади комнаты, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Пожарные спасли восемь человек, которые от языков пламени не пострадали.

В ликвидации пожара участвовали 7 человек личного состава и 3 единицы техники. Причина случившегося выясняется.

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