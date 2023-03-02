В Мурманске мужчина украл из нескольких магазинов духи, шоколад и косметику

В отношении мурманчанина возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ (кража), он находится под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Мурманска украл из одного из крупных магазинов парфюмерии, расположенном в ТЦ на Кольском проспекте две упаковки духов за 14 тысяч рублей. Мужчину задержала охрана.

Затем полицейские выяснили, что 31-летний злоумышленник, ранее судимый за кражи, совершил ещё пару грабежей из магазинов.

- В этот же день из магазина бытовой химии северянин похитил косметическую продукцию на сумму около 17 тысяч рублей, а из продуктового магазина -две коробки шоколада за 4 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении мурманчанина возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ (кража), он находится под подпиской о невыезде.

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