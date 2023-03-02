В Хибинах принудительно спустят лавины

Нахождение людей в опасной зоне запрещено. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области предупреждают о принудительном спуске лавин в Хибинах.

Как сообщают в МЧС региона, работы по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов проведут 2 марта с 19.00 в лавиноопасных очагах В, С (северный склон горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр») и лавиноопасной зоне К (южный склон горнолыжного комплекса).

Нахождение людей в опасной зоне запрещено.

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