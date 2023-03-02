В столовой школы №53 в Мурманске ползают тараканы

Мурманскую школу №53 атаковали тараканы. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Мурманскую школу №53 атаковали тараканы. Ползающих в столовой учебного заведения насекомых сняли на видео. Ролик выложили в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+).
- Вот чем кормят в школе, - отметили в паблике.
Напомним: мурманские школы проверяют на плесень после жалоб в соцсетях. Северяне сообщили, что в Центре школьного питания готовят еду в ужасных условиях.
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