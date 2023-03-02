В исправительную колонию в Мурмашах пытались пронести запрещенные предметы

Северянке отказали в длительном свидании, в отношении нее составлен протокол об административном правонарушении.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Женщина, которая пришла на длительное свидание к осужденному в исправительную колонию строгого режима №18 в Мурмашах, пыталась пронести в учреждение запрещенные предметы.
- При досмотре дорожной сумки женщины были обнаружены два USB-кабеля, внешний аккумулятор и зарядка для мобильного телефона, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.
Северянке отказали в длительном свидании, в отношении нее составлен протокол об административном правонарушении.
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