В исправительную колонию в Мурмашах пытались пронести запрещенные предметы

Северянке отказали в длительном свидании, в отношении нее составлен протокол об административном правонарушении. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Женщина, которая пришла на длительное свидание к осужденному в исправительную колонию строгого режима №18 в Мурмашах, пыталась пронести в учреждение запрещенные предметы.

- При досмотре дорожной сумки женщины были обнаружены два USB-кабеля, внешний аккумулятор и зарядка для мобильного телефона, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

Северянке отказали в длительном свидании, в отношении нее составлен протокол об административном правонарушении.

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