В Мурманске к лету капитально отремонтируют две крыши домов на улице Ломоносова и Олега Кошевого

В Мурманске приступили к капремонту двух крыш жилых домов – на улице Ломоносова, 13 и улице Олега Кошевого,4. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске приступили к капремонту двух крыш жилых домов – на улице Ломоносова, 13 и улице Олега Кошевого,4.

Как отмечают в региональном минстрое, многие виды работ, в том числе кровельных, можно проводить даже зимой.

- Капремонт крыш этих домов идет «захватками», то есть частями. Такая технология применяется для того, чтобы снег не попал квартиры. При этом открытая часть во время проведения работ всегда закрывается специальным материалом», – пояснила гендиректор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Обе крыши гидроизолируют и утеплят, установят на них новые ограждения и аэраторы. Ремонт завершится летом этого года.

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