В Мурманске сотрудники полиции задержали любителя бренди и коньяка

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина украл из двух известных супермаркетов Мурманска элитный алкоголь. Под видом добропорядочного покупателя он заходил в магазин, брал корзинку и направлялся к стеллажам с продуктами и алкоголем.

- В одном случае он взял коробку чая, лимонад и одну бутылку бренди, в другом - две бутылки коньяка. Продукты складывал в корзинку, а спиртное прятал под куртку, которую держал в руках. Затем северянин подходил к терминалу по безналичной оплате, подносил продукцию к сканеру, однако банковскую карту для расчета за товар нигде не прикладывал, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Безработного 35-летнего мурманчанина, ранее не раз привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Он пояснил, что сам выпил похищенные напитки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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