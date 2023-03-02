В аэропорту «Мурманск» автомобилист подрался со шлагбаумом

После инцидента сотрудники аэропорта написали заявление в полицию. Фото: скриншот видео / аэропорт «Мурманск»
На въезде в аэропорт «Мурманск» посетители портят имущество. Так, в объектив камеры наблюдения на парковочном комплексе попал водитель, который решил подраться со шлагбаумом, ломая оборудование.
- Случай далеко не единичный. Многие водители, особенно таксисты, не готовы оплачивать парковку и либо выезжают друг за дружкой «вагончиком», либо портят имущество, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
После инцидента сотрудники аэропорта написали заявление в полицию.
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