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НовостиОбщество2 марта 2023 9:44

В аэропорту «Мурманск» автомобилист подрался со шлагбаумом

Происшествие попало на видео
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
После инцидента сотрудники аэропорта написали заявление в полицию. Фото: скриншот видео / аэропорт «Мурманск»

После инцидента сотрудники аэропорта написали заявление в полицию. Фото: скриншот видео / аэропорт «Мурманск»

На въезде в аэропорт «Мурманск» посетители портят имущество. Так, в объектив камеры наблюдения на парковочном комплексе попал водитель, который решил подраться со шлагбаумом, ломая оборудование.

- Случай далеко не единичный. Многие водители, особенно таксисты, не готовы оплачивать парковку и либо выезжают друг за дружкой «вагончиком», либо портят имущество, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

После инцидента сотрудники аэропорта написали заявление в полицию.

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