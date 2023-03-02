В Североморске осудили директора фирмы за растрату положенных Минобороны РФ 86 миллионов рублей

Предприятие занималось утилизацией судов, выведенных из состава военно-морского флота. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Североморский районный суд вынес приговор экс-директору северодвинской компании АО «МПЗ Аскона» за растрату денег, принадлежащих Минобороны РФ.

Предприятие занималось утилизацией судов, выведенных из состава военно-морского флота. За проведенную работу директор получила деньги, а именно 86 миллионов рублей с продажи металлолома, и решила присвоить их себе, а не перечислять министерству. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

- Суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в УФСБ по Мурманской области.

Приговор вступил в законную силу с момента оглашения апелляционного решения Мурманским областным судом.

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