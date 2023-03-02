Мужчина устроил дебош в мэрии Кандалакши

Сотрудникам Росгвардии поступил тревожный сигнал из мэрии Канадалакши. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сотрудникам Росгвардии поступил тревожный сигнал из мэрии Канадалакши. Оказалось, что там устроил дебош мужчина, который зашел в отдел по работе с населением.

- Посетитель кричал и громко выражался матом в адрес сотрудников, мешая нормальной работе учреждения. На замечания он не реагировал и уходить отказывался, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

Нарушителем оказался 34-летний житель Апатитов, в отношении составили административный протокол за мелкое хулиганство.

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