Мужчина устроил дебош в мэрии Кандалакши

Сотрудникам Росгвардии поступил тревожный сигнал из мэрии Канадалакши.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Сотрудникам Росгвардии поступил тревожный сигнал из мэрии Канадалакши. Оказалось, что там устроил дебош мужчина, который зашел в отдел по работе с населением.
- Посетитель кричал и громко выражался матом в адрес сотрудников, мешая нормальной работе учреждения. На замечания он не реагировал и уходить отказывался, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.
Нарушителем оказался 34-летний житель Апатитов, в отношении составили административный протокол за мелкое хулиганство.
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