В Териберку отправится организованная колонна автомобилей

Телефон диспетчерской службы Мурманскавтодора: 8 (8152) 21-40-70. Фото: vk.com/my_teriberka

2 марта ориентировочно в 12.00 будет сформирована колонна машин для организованной проводки в Териберку. Отправление - от 32-го километра автодороги Кола – Серебрянские ГЭС.

Мурманскавтодор просит водителей строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, чтобы не образовался автомобильный затор.

Телефон диспетчерской службы Мурманскавтодора: 8 (8152) 21-40-70.

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