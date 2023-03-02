В Териберку отправится организованная колонна автомобилей

Телефон диспетчерской службы Мурманскавтодора: 8 (8152) 21-40-70. Фото: vk.com/my_teriberka
2 марта ориентировочно в 12.00 будет сформирована колонна машин для организованной проводки в Териберку. Отправление - от 32-го километра автодороги Кола – Серебрянские ГЭС.
Мурманскавтодор просит водителей строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, чтобы не образовался автомобильный затор.
Телефон диспетчерской службы Мурманскавтодора: 8 (8152) 21-40-70.
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