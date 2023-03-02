Фельдшер из Мурманска брала взятки за подделку CoViD-сертификатов

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города для рассмотрения по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске 35-летнего фельдшера городской поликлиники ждет суд за получение взяток. Женщина обвиняется в совершении 8 преступлений по части 1 ст. 291.2 УК РФ.

- С 27 октября по 11 декабря 2021 года, северянка за денежное вознаграждение в 5 тысяч рублей вносила в Федеральный регистр вакцинированных ложные сведения о прохождении вакцинации от коронавируса и выдавала обращавшимся к ней людям соответствующие сертификаты, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города для рассмотрения по существу.

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