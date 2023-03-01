2 марта в Мурманской области ожидаются снегопады и похолодание

3-4 марта ожидается понижение температуры воздуха.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мурманскую область не отпускают снегопады. 2 марта в регионе продолжит идти снег, наиболее интенсивные осадки будут ночью. Также немного похолодает.
- В ближайшие дни погоду на Кольском полуострове определит поле пониженного атмосферного давления. Температура воздуха в ночные часы составит -6-11, при прояснениях до -16, днем -1-6. Гололедица, - сообщает мурманский гидрометцентр.
3-4 марта ожидается понижение температуры воздуха.
Напомним: Мурманск установил исторический рекорд по выпавшим за сутки осадкам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru