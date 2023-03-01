2 марта в Мурманской области ожидаются снегопады и похолодание

3-4 марта ожидается понижение температуры воздуха. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскую область не отпускают снегопады. 2 марта в регионе продолжит идти снег, наиболее интенсивные осадки будут ночью. Также немного похолодает.

- В ближайшие дни погоду на Кольском полуострове определит поле пониженного атмосферного давления. Температура воздуха в ночные часы составит -6-11, при прояснениях до -16, днем -1-6. Гололедица, - сообщает мурманский гидрометцентр.

3-4 марта ожидается понижение температуры воздуха.

Напомним: Мурманск установил исторический рекорд по выпавшим за сутки осадкам.

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