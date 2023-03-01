Главу Мончегорска Дмитрия Староверова отправили в отставку

Решение вступит в законную силу после его официального опубликования. Фото: Администрация города Мончегорска

1 марта на внеочередном заседании Совета депутатов Мончегорска приняли решение об отставке действующего главы города Дмитрия Староверова. Он занимал эту должность с 2013 года.

Основанием для отставки стали нарушения антикоррупционного законодательства со стороны главы Мончегорска.

- По итогам заседания большинством голосов принято решение об удалении Дмитрия Староверова в отставку, - сообщили в администрации Мончегорска.

Решение вступит в законную силу после его официального опубликования.

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