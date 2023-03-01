На 66-м году жизни скончался бывший глава Мурманскстата Вячеслав Морозов

«КП-Мурманск» соболезнует родным и близким Вячеслава Николаевича. Фото: vk.com/murmanskstat

На 66-м году жизни не стало бывшего начальника Мурманскстата Вячеслава Морозова, который возглавлял ведомство с 2004-го по 2022 год. О его кончине сообщили коллеги.

- Из жизни ушел замечательный человек, ответственный руководитель. Высокий профессионализм и преданное служение делу, отзывчивое и внимательное отношение к сотрудникам снискали Вячеславу Николаевичу заслуженный авторитет и уважение. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах, - отметили в Мурманскстате.

Прощание с экс-главой состоится 2 марта в 14.30 в прощальном зале (улица Радищева, д. 29/1).

«КП»-Мурманск» соболезнует родным и близким Вячеслава Николаевича.

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