В Мурманске будут судить старшего помощника капитана судна за столкновение с траулером

Судовладельцам был причинен ущерб на сумму более 11 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старшего помощника капитана судна будут судить в Мурманской области. Он обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ, а именно в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба.

Так, 24 января 2022 года мужчина, управляя судном в Баренцевом море, допустил его бесконтрольное движение, из-за чего столкнулся с траулером, сообщает Мурманская транспортная прокуратура.

Судовладельцам был причинен ущерб на сумму более 11 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу.

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