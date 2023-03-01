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НовостиПроисшествия1 марта 2023 12:34

В Мурманске будут судить старшего помощника капитана судна за столкновение с траулером

Судовладельцам был причинен ущерб на сумму более 11 миллионов рублей
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Судовладельцам был причинен ущерб на сумму более 11 миллионов рублей.

Судовладельцам был причинен ущерб на сумму более 11 миллионов рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старшего помощника капитана судна будут судить в Мурманской области. Он обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ, а именно в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба.

Так, 24 января 2022 года мужчина, управляя судном в Баренцевом море, допустил его бесконтрольное движение, из-за чего столкнулся с траулером, сообщает Мурманская транспортная прокуратура.

Судовладельцам был причинен ущерб на сумму более 11 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу.

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