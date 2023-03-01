В Мурманске на улице Полярные Зори произошло ДТП с пострадавшим

Пассажир второй иномарки был обслужен амбулаторно. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Днем 1 марта в Мурманске у дома №23 на улице Полярные Зори произошла серьезная авария, в которой пострадал человек.
- Водитель автомобиля Volkswagen при выезде со двора не предоставил преимущества в движении автомобилю EXEED. Пассажир второй иномарки был обслужен амбулаторно, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.
Напомним: по дороге в Териберку произошло массовое ДТП. Столкнулись Skoda, «КамАЗ» и LADA.
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