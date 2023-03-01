Главу Мончегорска могут отправить в отставку

1 марта на заседании Совета депутатов Мончегорска будет рассмотрен вопрос об отставке главы муниципалитета Дмитрия Староверова. Фото: личный архив Дмитрия Староверова
1 марта на заседании Совета депутатов Мончегорска будет рассмотрен вопрос об отставке главы муниципалитета Дмитрия Староверова. Он занимает эту должность с 2013 года.
В числе докладчиков - депутат Совета депутатов Мончегорска Андрей Рудаков, представитель управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области и представитель прокуратуры региона.
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