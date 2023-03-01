Главу Мончегорска могут отправить в отставку

1 марта на заседании Совета депутатов Мончегорска будет рассмотрен вопрос об отставке главы муниципалитета Дмитрия Староверова. Фото: личный архив Дмитрия Староверова

1 марта на заседании Совета депутатов Мончегорска будет рассмотрен вопрос об отставке главы муниципалитета Дмитрия Староверова. Он занимает эту должность с 2013 года.

В числе докладчиков - депутат Совета депутатов Мончегорска Андрей Рудаков, представитель управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области и представитель прокуратуры региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru