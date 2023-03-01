Стало известно, какие дороги в Мурманской области открыли после непогоды

Остается закрытой автодорога Кола -Серебрянские ГЭС - проехать нельзя в Териберку и Туманный.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На днях в Мурманской области закрыли некоторые дороги из-за разбушевавшейся метели. В МЧС региона сообщили, какие участки трасс вновь доступны для движения.
Так, открыты участки автодороги Р-21«Кола» с 1470 по 1510 километр (от Заозерской развилки до Спутника), с 1335 по 1380 километр, с 1149 по 1381 километр. Также возобновлено движение по автодороге Заполярный-Сальмиярви.
Остается закрытой автодорога Кола -Серебрянские ГЭС - проехать нельзя в Териберку и Туманный.
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