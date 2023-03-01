В МЧС предупреждают о принудительном спуске лавин в Хибинах

При возникновении вопросов можно обратиться в ЕДДС Кировска: 8 (815-31) 5-57-89. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Хибинах 1 марта принудительно спустят лавины, о чем северян предупреждают в МЧС региона.

Работы по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов будут проходить в лавиноопасных очагах № 16, 17, 18, 19 (юго-западный склон горы Юкспорр). Спуск лавин начнется в 14.00, нахождение людей в опасной зоне запрещено.

При возникновении вопросов можно обратиться в ЕДДС Кировска: 8 (815-31) 5-57-89.

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