Следком опубликовал видео с места крушения вертолета Ми-8 под Мурманском

Расследуется уголовное дело по части 1 ст. 263 УК РФ. Фото: пресс-служба авиакомпании «Вологодское авиапредприятие»

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России опубликовало видео с места крушения вертолета Ми-8. Днем 28 февраля он совершил жесткую посадку в трех километрах от Ловозера, приземлившись на замерзшее озеро. Воздушное судно разорвало на части.

На борту находились 9 человек, из которых пострадало пятеро, погибших нет. Двух человек госпитализировали в больницу с черепно-мозговыми травмами.

Как рассказал командир вертолета Павел Шитиков, вертолет попал под снежный заряд, когда уже шел на посадку. Следком сейчас рассматривает различные версии, по которым могло произойти крушение, включая плохую погоду, ошибку пилотирования, техническую неисправность радиодальномера.

Расследуется уголовное дело по части 1 ст. 263 УК РФ.

Напомним: опубликован список пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение под Мурманском вертолета Ми-8.

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