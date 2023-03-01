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НовостиПроисшествия1 марта 2023 9:48

Следком рассказал о ходе расследования уголовного дела после крушения вертолета под Мурманском

Причиной крушения вертолета под Мурманском могла стать не только плохая погода
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев произошедшего, изъяли образцы топлива, техническую документацию.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев произошедшего, изъяли образцы топлива, техническую документацию.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте рассказали о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности» после крушения вертолета Ми-8 под Мурманском.

ЧП произошло 28 февраля, когда вертолет совершал рейс из Краснощелья в Ловозеро. Воздушное судно приземлилось в трех километрах от площадки в Ловозеро, совершив жесткую посадку. На борту находились 9 человек, погибших нет. Пострадали пять человек, двух из которых госпитализировали и доставили в Мурманскую областную больницу.

Командир упавшего Ми-8 Павел Шитиков рассказал о том, как произошло ЧП - их прикрыло снежным зарядом. Тем не менее, причиной крушения могла стать не только плохая погода.

- Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых - ошибка пилотирования, техническая неисправность радиодальномера, плохие погодные условия, - сообщили в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев произошедшего, изъяли образцы топлива, техническую документацию. Также назначены судебно-химическая, судебно-медицинская, а также летно-техническая судебные экспертизы.

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