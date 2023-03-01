Следком рассказал о ходе расследования уголовного дела после крушения вертолета под Мурманском

Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев произошедшего, изъяли образцы топлива, техническую документацию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте рассказали о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности» после крушения вертолета Ми-8 под Мурманском.

ЧП произошло 28 февраля, когда вертолет совершал рейс из Краснощелья в Ловозеро. Воздушное судно приземлилось в трех километрах от площадки в Ловозеро, совершив жесткую посадку. На борту находились 9 человек, погибших нет. Пострадали пять человек, двух из которых госпитализировали и доставили в Мурманскую областную больницу.

Командир упавшего Ми-8 Павел Шитиков рассказал о том, как произошло ЧП - их прикрыло снежным зарядом. Тем не менее, причиной крушения могла стать не только плохая погода.

- Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых - ошибка пилотирования, техническая неисправность радиодальномера, плохие погодные условия, - сообщили в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев произошедшего, изъяли образцы топлива, техническую документацию. Также назначены судебно-химическая, судебно-медицинская, а также летно-техническая судебные экспертизы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru