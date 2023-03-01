Прокуратура проводит проверку после жалоб трактористов из Североморска на нарушение их трудовых прав

Ход и результаты проверки контролируются. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В группе «Мурманск - столица Арктики» опубликовано письмо от работников ООО «Служба транспорта», которые занимаются уборкой снега в Североморске. Трактористы пожаловались на то, что им не платят зарплату и попросили разобраться с ситуацией губернатора Андрея Чибиса.

- С нового года у нас постоянные задержки зарплаты, не оплачивается топливо, хотя наша техника исправна и готова к выезду. Руководство каждый день кормит нас «завтраками», рассказывая, что управляющая компания скоро переведет деньги. Мы не можем больше работать бесплатно, кто сейчас будет разгребать снег во дворах, тоже не знаем, - говорится в обращении.

После случившегося по поручению прокурора Мурманской области Сергея Паволина организована проверка о возможных нарушениях трудовых прав работников.

- Будет устанавливаться соблюдение требований трудового законодательства, в том числе, в части выплаты в срок и в полном объеме зарплаты, а также соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, правил благоустройства городских территорий и качество очистки от снега, - отметили в прокуратуре Мурманской области.

Ход и результаты проверки контролируются.

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