С 1 марта проезд в общественном транспорте Мурманской области стал дешевле

Предложение будет действовать четыре месяца — по 30 июня 2023 года. Фото: Правительство Мурманской области

С 1 марта в общественном транспорте Мурманской области действует скидка на проезд, если оплачивать его по карте «МИР», загруженной в смартфон. Пассажиры могут экономить 8 рублей. Так, в Мурманске поездка обойдется в 32 рубля вместо 40.

Акция в том числе распространяется на оплату проезда Единой картой жителя Мурманской области. Если расплачивается ей, скидка будет еще больше.

- С учетом действия дифференцированного тарифа, проездка, оплаченная ЕКЖ через смартфон, на городском транспорте будет стоить на 11 рублей меньше, - сообщили в минцифры Мурманской области.

Предложение будет действовать четыре месяца — по 30 июня 2023 года.

Чтобы воспользоваться скидкой, карту «МИР» или ЕКЖ предварительно нужно загрузить в смартфон через один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. Телефон также должен поддерживать функцию NFC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru