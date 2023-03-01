Из пожара в девятиэтажном доме в Оленегорске спасли 10 человек

Пожар ликвидировали в 3.15 1 марта. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Поздним вечером 28 февраля в Оленегорске случился пожар в жилом девятиэтажном доме на на улице Капитана Иванова, 5. С места пожара спасли 10 человек.

- Огонь полностью уничтожил полностью две нежилые комнаты на девятом этаже, поврежден общий коридор на общей на площади 64 квадратных метра, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Пожар потушили в 3.15, на месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения (8 человек личного состава, 3 единицы техники).

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