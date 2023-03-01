Опубликован список пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение под Мурманском вертолета Ми-8

В соцсетях опубликовали список людей, которые летели данным рейсом. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области
Днем 28 февраля в Мурманской области упал вертолет Ми-8, который совершал рейс из Краснощелья в Ловозеро. Воздушное судно совершило жесткую посадку, приземлившись в трех километрах от Ловозера, его разорвало на две части. Рейс выполняла компания «Вологодские авиалинии».
На борту находились девять человек, в числе которых шесть пассажиров и три члена экипажа. В соцсетях опубликовали список людей, которые летели данным рейсом.
Члены экипажа:
Павел Шитиков, 1965 г.р. – командир воздушного судна, Сергей Бербенко, 1969 г.р. – второй пилот, Вячеслав Марков, 1957 г.р. – бортмеханик. Пассажиры:
Оксана М., 1992 г.р, Андрей Б.,1984 г.р. Алексей К., 1990 г.р, Иван Х., 1985 г.р, Александр Т., 1959 г.р, Гордей Т., 2021 г.р.
К счастью, никто не погиб. Пострадали четыре человека, двух из которых госпитализировали с черепно-мозговыми травмами. Как заверил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, их жизни ничего не угрожает.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».
Напомним: командир упавшего под Мурманском вертолета Ми-8 рассказал о том, как произошло ЧП.
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