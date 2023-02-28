На борту упавшего в Мурманской области вертолета Ми-8 был двухлетний ребенок

Вертолет разорвало пополам. К счастью, никто не погиб, но пострадали четыре человека. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Днем 28 февраля в Мурманской области упал рейсовый вертолет Ми-8, совершавший перелет из Краснощелья в Ловозеро. На борту находились девять человек, среди которых - шестеро пассажиров и три члена экипажа. Рейс выполняла компания «Вологодские авиалинии».

Известно, что воздушное судно совершило жесткую посадку в трех километрах от Ловозера, приземлившись на замерзшее озеро. Вертолет разорвало пополам. К счастью, никто не погиб, но пострадали четыре человека.

Как сообщили «КП-Мурманск» в ЕДДС Ловозерского района, на борту в том числе находился двухлетний ребенок с матерью. Малыш не пострадал.

Спасатели на снегоходах эвакуируют пассажиров в Ловозеро, им оказывается необходимая медпомощь. Двух человек госпитализировали в больницу.

Напомним: следователи возбудили уголовное дело после крушения вертолета в Мурманской области.

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