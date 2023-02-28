В Мурманской области двух человек с потерпевшего крушение вертолета Ми-8 госпитализировали

Также на борту воздушного судна был двухлетний ребенок с матерью. Малыш не пострадал. Фото: Правительство Мурманской области

28 февраля в Мурманской области упал рейсовый вертолет Ми-8, который летел из Краснощелья в Ловозеро. На борту находились девять человек. Из них - шесть пассажиров и три члена экипажа.

По предварительной информации, пострадали четыре человека, погибших нет. Как сообщили «КП-Мурманск» в ЕДДС Ловозерского района, двух пострадавших госпитализировали в больницу.

- В медучреждении попали член экипажа и пассажир вертолета. У одного из них - сотрясение мозга, у другого - черепно-мозговая травма, - уточнили в ЕДДС.

Также на борту воздушного судна был двухлетний ребенок с матерью. Малыш не пострадал.

Сейчас спасатели на снегоходах эвакуируют пассажиров в Ловозеро. Всем оказывается необходимая медпомощь.

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