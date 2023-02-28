В соцсетях появились кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Мурманской области

В соцсетях опубликовали фото с места крушения рейсового вертолета Ми-8, который летел из Краснощелья в Ловозеро. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

В соцсетях опубликовали фото с места крушения рейсового вертолета Ми-8, который летел из Краснощелья в Ловозеро.

Воздушное судно совершило жесткую посадку в трех километрах от точки назначения, приземлившись на замерзшее озеро. Фото: Правительство Мурманской области

Воздушное судно совершило жесткую посадку в трех километрах от точки назначения, приземлившись на замерзшее озеро. Судя по кадрам, вертолет разорвало пополам.

Судя по кадрам, вертолет разорвало пополам. Фото: «112» / t.me/ENews112

Напомним: на борту находились 9 человек, из них 6 пассажиров и три члена экипажа. Пострадали четыре человека, им оказывается медицинская помощь. Спасатели доставляют всех в Ловозеро.

Тем временем следком возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности», также проверку после случившегося проводит транспортная прокуратура.

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