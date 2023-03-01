Жителям Мурманской области рассказали, как оградить ребенка от алкоголя

Специалисты рассказали, как оградить ребенка от алкоголя и чем вообще вредны такие напитки. Фото: Андрей АБРАМОВ

Период с 27 февраля по 5 марта Минздрав РФ объявил Неделей профилактики употребления наркотических средств. Специалисты рассказали, как оградить ребенка от алкоголя и чем вообще вредны такие напитки.

Алкоголь – это бомба замедленного действия, ведь последствия его употребления неизбежны, хотя и заметны зачастую не сразу. Алкоголь не пропускает ни одну клетку, каждый орган нашего тела повреждается этим ядом.

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова предупреждает, что этанол, входящий в состав спиртных напитков:

- оказывает токсическое действие на клетки головного мозга, приводя к их гибели;

- приводит к множественному поражению периферических нервов;

- губительно влияет на сердечно-сосудистую систему, разрушает сосуды и повреждает мышечные волокна сердца, нарушает обмен веществ и кровоснабжение миокарда, значительно увеличивает риск инфаркта и инсульта, в том числе и в молодом возрасте;

- увеличивает риск и утяжеляет течение бронхолегочных заболеваний;

- вызывает серьезные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и разрушает печень;

- пагубно влияет на репродуктивное здоровье как мужчины, так и женщины;

- снижает иммунитет;

- вызывает зависимость сродни наркотической.

Первое знакомство с алкоголем зачастую происходит еще в детском или подростковом возрасте и нередко сопровождается тяжелыми последствиями. Медицинский психолог Центра общественного здоровья Екатерина Дмитриева рассказала, как уберечь детей от этого:

- Начинать, в первую очередь, следует с себя, ведь родители – это пример для любого ребенка. Не злоупотребляйте спиртными напитками и следите, чтобы ребенок не стал свидетелем застолий взрослых.

- Не прельщайте ребенка детским шампанским, не наливайте ему напитки в фужеры или рюмки и не учите его «чокаться».

- Расскажите ребенку о вреде алкоголя и о последствиях, к которым он может привести. Опирайтесь в разговоре на конкретные примеры и убедительные доводы.

- Научите ребенка выстраивать личные границы и говорить слово «нет» без оглядки на реакцию собеседника и боязни кого-то обидеть, разрешите ему тренироваться на вас.

- Помогите ребенку организовать свой досуг. Для детей очень важно иметь интересы, которые будут самым действенным средством защиты от вредных привычек.

- Сохраняйте с ребенком доверительные отношения. Важно дать ему понять, что он может обратиться к вам в любой момент, когда это необходимо. Вы же в свою очередь будете знать, что происходит в его жизни, и сможете поддержать и помочь, опираясь на свои знания и жизненный опыт.

Помните, что жизнь без зависимости помогает не только сохранить здоровье, но и открывает новые горизонты, позволяет смотреть на мир трезвым взглядом и не упустить то, что является действительно важным – счастье, любовь, семью.

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