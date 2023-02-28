Главный синоптик мурманского УГМС о погоде в месте крушения вертолета: «Штормового ветра не было»

В этот день по Мурманской области бушевала и продолжает бушевать метель. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем 28 февраля в Мурманской области, в 3 километрах от Ловозера, потерпел крушение вертолет Ми-8 с девятью людьми на борту. Воздушное судно летело из Краснощелья в Ловозеро, совершив жесткую посадку.

В этот день по Мурманской области бушевала и продолжает бушевать метель. Главный синоптик мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен рассказала, какая погода была в момент ЧП.

- Когда самолет упал, у поверхности земли был северо-западный ветер 13-14 метров в секунду, что не относится к неблагоприятным погодным явлениям, это не штормовой ветер. Также шел снег с горизонтальной дальностью видимости 4 километра. Это считается хорошей видимостью для обычных людей, - прокомментировала «КП-Мурманск» Елена Сиеккинен.

Из-за происшествия пострадали четыре человека, им оказывается медпомощь. Всех доставляют в Ловозеро.

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