Следователи возбудили уголовное дело после крушения вертолета в Мурманской области

Жесткая посадка воздушного судна произошла, когда он летел из Краснощелья в Ловозеро. Фото: пресс-служба авиакомпании «Вологодское авиапредприятие»

Следователи Мурманского следственного отдела на транспорте возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности» после крушения вертолета Ми-8 в районе Ловозера 28 февраля.

Жесткая посадка воздушного судна произошла, когда он летел из Краснощелья в Ловозеро. На борту находилось 9 человек, в том числе три члена экипажа. По предварительным данным, пострадали четыре человека, им оказывается медицинская помощь. Погибших нет.

- Следователями организован комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в ведомстве.

Сейчас пассажиров и членов экипажа спасатели доставляют в Ловозеро.

Напомним: также проверку после случившегося начала транспортная прокуратура.

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