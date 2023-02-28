Следователи возбудили уголовное дело после крушения вертолета в Мурманской области

Жесткая посадка воздушного судна произошла, когда он летел из Краснощелья в Ловозеро. Фото: пресс-служба авиакомпании «Вологодское авиапредприятие»
Следователи Мурманского следственного отдела на транспорте возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности» после крушения вертолета Ми-8 в районе Ловозера 28 февраля.
Жесткая посадка воздушного судна произошла, когда он летел из Краснощелья в Ловозеро. На борту находилось 9 человек, в том числе три члена экипажа. По предварительным данным, пострадали четыре человека, им оказывается медицинская помощь. Погибших нет.
- Следователями организован комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в ведомстве.
Сейчас пассажиров и членов экипажа спасатели доставляют в Ловозеро.
Напомним: также проверку после случившегося начала транспортная прокуратура.
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