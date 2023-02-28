Губернатор Андрей Чибис о крушении вертолета Ми-8: «Угрозы для жизни людей нет»

Глава региона поблагодарил экстренные службы за оперативность. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал ЧП, связанное с жесткой посадкой рейсового вертолета Ми-8 в Мурманской области. Вертолет 28 февраля летел из Краснощелья в Ловозеро и потерпел крушение.

На борту вертолета находились девять человек. Пострадали, по предварительным данным, четверо. К ним уже прибыли спасатели, всех доставляют в Ловозеро.

- Очень четко отработали и спасатели, и медицинские работники. Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы с места происшествия. Оказывается необходимая медицинская помощь всем людям. По словам медиков, угрозы для жизни нет, - отметил губернатор.

Глава региона поблагодарил экстренные службы за оперативность.

Напомним: транспортная прокуратура проводит проверку после падения вертолета в Мурманской области.

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