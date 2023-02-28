Транспортная прокуратура проводит проверку после падения вертолета в Мурманской области

На данный момент пассажиров на снегоходах доставляют в Ловозеро. (фото носит иллюстративный характер) Фото: Антон ЗАБИРОВ

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области. На борту находились 9 человек, из которых 3 члена экипажа и 6 пассажиров. Вертолет 28 февраля летел из Краснощелья в Ловозеро.

- Для координации работы спецслужб на место выехал мурманский транспортный прокурор Никита Мошковский. Ситуация находится на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова, - сообщили в прокуратуре.

По предварительной информации, при крушении пострадали четыре человека, погибших нет. На данный момент пассажиров на снегоходах доставляют в Ловозеро.

Ситуацию также держит на контроле губернатор Андрей Чибис.

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