Стали известны подробности крушения вертолета Ми-8 под Мурманском

На данный момент пассажиров на снегоходах доставляют в село Ловозеро. Фото: «112» / t.me/ENews112
В Мурманской области 28 февраля упал вертолет Ми-8, который выполнял рейс из Краснощелья в Ловозеро.
Воздушное судно совершило жесткую посадку в 3 километрах от Ловозера. На борту находились девять человек, по предварительной информации, пострадали четыре человека.
К потерпевшим крушение были направлены бригады скорой помощи, спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.
- Погибших нет, а пострадавшим уже оказывается медицинская помощь. Ситуацию держу на контроле, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
На данный момент пассажиров на снегоходах доставляют в село Ловозеро.
Дальнейшая информация уточняется.
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