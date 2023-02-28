Стали известны подробности крушения вертолета Ми-8 под Мурманском

На данный момент пассажиров на снегоходах доставляют в село Ловозеро. Фото: «112» / t.me/ENews112

В Мурманской области 28 февраля упал вертолет Ми-8, который выполнял рейс из Краснощелья в Ловозеро.

Воздушное судно совершило жесткую посадку в 3 километрах от Ловозера. На борту находились девять человек, по предварительной информации, пострадали четыре человека.

К потерпевшим крушение были направлены бригады скорой помощи, спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

- Погибших нет, а пострадавшим уже оказывается медицинская помощь. Ситуацию держу на контроле, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

На данный момент пассажиров на снегоходах доставляют в село Ловозеро.

Дальнейшая информация уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru