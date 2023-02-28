В Мурманской области разбился вертолет

Информация о случившемся уточняется. Фото: «112» / t.me/ENews112
В Мурманской области произошло крушение вертолета. Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, воздушное судно разбилось недалеко от площадки в Ловозеро.
По предварительным данным, пострадали четыре человека. Вертолет принадлежит «Вологодскому авиапредприятию».
Информация о случившемся уточняется.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru