В Мурманской области разбился вертолет

Информация о случившемся уточняется. Фото: «112» / t.me/ENews112

В Мурманской области произошло крушение вертолета. Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, воздушное судно разбилось недалеко от площадки в Ловозеро.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Вертолет принадлежит «Вологодскому авиапредприятию».

Информация о случившемся уточняется.

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