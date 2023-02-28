В новой школе на переулке Казарменном в Мурманске появится астрономический купол

Сейчас подрядчик приступил к установке ограждения вокруг строительной площадки.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске на переулке Казарменном начались подготовительные работы по строительству школы на 800 мест. Здание общей площадью почти 16 тысяч квадратных метров будет включать в себя несколько функциональных зон для обучения, а на крыше учреждения появится астрономический купол.
- В составе интерактивного комплекса для изучения астрономических явлений предусмотрен специальный купол, который подрядчик установит на кровле, – отметила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.
В школе также появится лаборатория, включающая робототехническое пространство с элементами программирования и прототипирования, и даже пространство виртуальной реальности.
Сейчас подрядчик приступил к установке ограждения вокруг строительной площадки. На днях рабочие начнут снос деревьев и кустарников, попадающих в область застройки. Озеленение будет компенсировано в Ленинском округе.
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